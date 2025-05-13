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Арсенал предложит новый контракт перспективному защитнику команды

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Арсенал предложит новый контракт перспективному защитнику команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" предложит новый контракт перспективному защитнику команды.

Как сообщил журналист Грэм Бейли из издания TBR Football, руководство "канониров" провело переговоры с окружением Якуба Кивера, чтобы обсудить возможность продления его контракта на улучшенных условиях. Несмотря на то, что ранее появлялась информация об интересе к игроку от нескольких итальянских клубов, "Арсенал" не планирует продавать одного из основных игроков команды, если им не будут поступать предложения на сумму около 40 миллионов евро.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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В текущем сезоне Якуб Кивер принял участие в 28 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Арсенал (Лондон) Якуб Кивер
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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