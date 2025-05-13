Лэмпард рассказал об ответном матче Ковентри: Игра все еще продолжается

Тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча против "Сандерленда" в плей-офф Чемпионшипа.

По словам наставника, у его команды есть мотивация, чтобы переломить ситуацию.

"Мы точно знаем, что это такое, это всегда было двухматчевое противостояние, игра все еще продолжается. У нас есть большой стимул попытаться переломить ситуацию, переломить результат и наверняка оставить все на поле.

Думаю, я достаточно долго в футболе, чтобы знать, что игра не закончена, пока не сыграно два матча", - сказал Лэмпард.