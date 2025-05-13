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Лэмпард рассказал об ответном матче Ковентри: Игра все еще продолжается

Англия

Надеется на лучшее

Лэмпард рассказал об ответном матче Ковентри: Игра все еще продолжается

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча против "Сандерленда" в плей-офф Чемпионшипа.

По словам наставника, у его команды есть мотивация, чтобы переломить ситуацию.

"Мы точно знаем, что это такое, это всегда было двухматчевое противостояние, игра все еще продолжается. У нас есть большой стимул попытаться переломить ситуацию, переломить результат и наверняка оставить все на поле.

Думаю, я достаточно долго в футболе, чтобы знать, что игра не закончена, пока не сыграно два матча", - сказал Лэмпард.

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Напомним, что в первом матче "Ковентри" проиграли "Сандерленду" со счётом 1:2. Ответный поединок состоится 13 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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