Постекоглу выразился о финале Лиги Европы: Для меня это очень эмоционально

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразился о финале Лиги Европы.

Австралийский тренер заявил, что для него финал – это очень эмоциональное явление и ему нужен был бы перерыв.

"Я бы очень хотел взять паузу на пару недель, чтобы всё обдумать, потому что для меня это очень эмоционально. Мы с отцом смотрели финал Кубка европейских чемпионов, или финал Кубка УЕФА, или финал Кубка обладателей кубков.

Подумать только, что это произойдет сейчас, и особенно те люди, которых я знаю, и те, кто был в моей жизни, увидят меня там, это, конечно, сюрреалистично.

Есть немного синдрома самозванца, когда что-то идёт не так, но в то же время я усердно работал ради этого.

Многие люди из моего ближайшего окружения пошли на многое, чтобы я оказался на этом посту, и я это ценю", - заявил Постекоглу.