Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постекоглу выразился о финале Лиги Европы: Для меня это очень эмоционально
В это сложно поверить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразился о финале Лиги Европы.
Австралийский тренер заявил, что для него финал – это очень эмоциональное явление и ему нужен был бы перерыв.
"Я бы очень хотел взять паузу на пару недель, чтобы всё обдумать, потому что для меня это очень эмоционально. Мы с отцом смотрели финал Кубка европейских чемпионов, или финал Кубка УЕФА, или финал Кубка обладателей кубков.
Подумать только, что это произойдет сейчас, и особенно те люди, которых я знаю, и те, кто был в моей жизни, увидят меня там, это, конечно, сюрреалистично.
Есть немного синдрома самозванца, когда что-то идёт не так, но в то же время я усердно работал ради этого.
Многие люди из моего ближайшего окружения пошли на многое, чтобы я оказался на этом посту, и я это ценю", - заявил Постекоглу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним. Что "Тоттенхэм" в финале Лиги Европы встретится с "Манчестер Юнайтед". Поединок состоится 21 мая.
Популярное сейчас
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО