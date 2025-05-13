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Постекоглу выразился о финале Лиги Европы: Для меня это очень эмоционально

Англия

В это сложно поверить

Постекоглу выразился о финале Лиги Европы: Для меня это очень эмоционально

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразился о финале Лиги Европы.

Австралийский тренер заявил, что для него финал – это очень эмоциональное явление и ему нужен был бы перерыв.

"Я бы очень хотел взять паузу на пару недель, чтобы всё обдумать, потому что для меня это очень эмоционально. Мы с отцом смотрели финал Кубка европейских чемпионов, или финал Кубка УЕФА, или финал Кубка обладателей кубков.

Подумать только, что это произойдет сейчас, и особенно те люди, которых я знаю, и те, кто был в моей жизни, увидят меня там, это, конечно, сюрреалистично.

Есть немного синдрома самозванца, когда что-то идёт не так, но в то же время я усердно работал ради этого.

Многие люди из моего ближайшего окружения пошли на многое, чтобы я оказался на этом посту, и я это ценю", - заявил Постекоглу.

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Напомним. Что "Тоттенхэм" в финале Лиги Европы встретится с "Манчестер Юнайтед". Поединок состоится 21 мая.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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