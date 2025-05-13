Тренер Манчестер Юнайтед оплатил поездку персонала команды на финал Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оплатил поездку 30 членов своего тренерского штаба на финал Лиги Европы в Бильбао. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, клуб сообщил тренерам, физиотерапевтам и другому персоналу, что они должны будут самостоятельно оплачивать билеты на решающий матч против "Тоттенхэма", который состоится 21 мая в Испании.

Однако Рубен Аморим решил лично покрыть эти расходы для 30 своих помощников, чтобы они могли разделить этот важный момент со своей командой.