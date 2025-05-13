Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Юнайтед оплатил поездку персонала команды на финал Лиги Европы
Об этом сообщает ESPN
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оплатил поездку 30 членов своего тренерского штаба на финал Лиги Европы в Бильбао. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, клуб сообщил тренерам, физиотерапевтам и другому персоналу, что они должны будут самостоятельно оплачивать билеты на решающий матч против "Тоттенхэма", который состоится 21 мая в Испании.
Однако Рубен Аморим решил лично покрыть эти расходы для 30 своих помощников, чтобы они могли разделить этот важный момент со своей командой.
Популярное сейчас
- Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров