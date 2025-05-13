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Тренер Манчестер Юнайтед оплатил поездку персонала команды на финал Лиги Европы

Англия

Об этом сообщает ESPN

Тренер Манчестер Юнайтед оплатил поездку персонала команды на финал Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим оплатил поездку 30 членов своего тренерского штаба на финал Лиги Европы в Бильбао. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, клуб сообщил тренерам, физиотерапевтам и другому персоналу, что они должны будут самостоятельно оплачивать билеты на решающий матч против "Тоттенхэма", который состоится 21 мая в Испании.

Однако Рубен Аморим решил лично покрыть эти расходы для 30 своих помощников, чтобы они могли разделить этот важный момент со своей командой.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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