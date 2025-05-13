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Арсенал выделит 100+ млн фунтов стерлингов на летние трансферы
Клуб готовится к трансферному окну
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на очередной сезон без трофеев, лондонский "Арсенал" выражает полное доверие главному тренеру Микелю Артете и готов серьезно усилить состав в летнее трансферное окно.
По информации Sky Sports, клуб выделит Артете 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых игроков. Эти средства будут дополнены доходами от возможных продаж футболистов.
Благодаря прочным позициям относительно финансового фэйр-плей, "канониры" планируют активно действовать на трансферном рынке.
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