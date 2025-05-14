Нападающий Ноттингема, перенесший операцию, находится в тяжелом состоянии

Тайво Авонию вышел на поле на 83-й минуте матча 36 тура АПЛ против "Лестера" (2:2). В конце основного времени нигерийский форвард влетел в штангу. Физиотерапевты решили, что потребности в замене нет.

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Но помощь понадобилась уже после игры. В клубе сообщили, что футболист перенес срочную операцию брюшной полости. Сейчас игрок находится в искусственной коме и травма может угрожать его жизни.

Тайво присоединился к "лесникам" летом 2022 года за 20,5 млн евро. В сезоне 2021/22 он забил 15 голов в Бундеслиге в составе "Униона".