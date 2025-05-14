  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Ноттингема, перенесший операцию, находится в тяжелом состоянии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ноттингема, перенесший операцию, находится в тяжелом состоянии

Англия
Обновлено

Дальнейший сценарий может быть найхудший

Нападающий Ноттингема, перенесший операцию, находится в тяжелом состоянии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тайво Авонию вышел на поле на 83-й минуте матча 36 тура АПЛ против "Лестера" (2:2). В конце основного времени нигерийский форвард влетел в штангу. Физиотерапевты решили, что потребности в замене нет.

Читайте такжеНоттингем будет бороться с лондонским топ-клубом за трансфер нападающего Брентфорда

Но помощь понадобилась уже после игры. В клубе сообщили, что футболист перенес срочную операцию брюшной полости. Сейчас игрок находится в искусственной коме и травма может угрожать его жизни.

Тайво присоединился к "лесникам" летом 2022 года за 20,5 млн евро. В сезоне 2021/22 он забил 15 голов в Бундеслиге в составе "Униона".

По теме
yellow-arrow
Арсенал выделит 100+ млн фунтов стерлингов на летние трансферы
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед оплатил поездку персонала команды на финал Лиги Европы
yellow-arrow
Постекоглу выразился о финале Лиги Европы: Для меня это очень эмоционально
Ноттингем Форест Тайво Авоньи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости