Гранд АПЛ проявляет наибольшую заинтересованность в трансфере звезды Реала

Нападающий "Реала" Родриго привлек интерес со стороны лондонского "Арсенала" в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Diario AS Эдуардо Бургос.

Тема будущего бразильца в последние недели активно обсуждается в испанской прессе. По слухам, Родриго, который в определенной степени разочаровался в своей роли в "Реале", готов искать новый вызов. Ожидается, что на бразильца будет немало претендентов, ведь его высоко ценят во многих клубах Европы.

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И, как отмечается выше, одним из клубов, который возглавляет список желающих подписать Родриго, является английский "Арсенал". "Канониры" внимательно следят за его ситуацией в преддверии лета, но пока были только неформальные контакты.

Добавим, что в этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.