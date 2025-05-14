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Гранд АПЛ проявляет наибольшую заинтересованность в трансфере звезды Реала
Усиление в атаку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Родриго привлек интерес со стороны лондонского "Арсенала" в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Diario AS Эдуардо Бургос.
Тема будущего бразильца в последние недели активно обсуждается в испанской прессе. По слухам, Родриго, который в определенной степени разочаровался в своей роли в "Реале", готов искать новый вызов. Ожидается, что на бразильца будет немало претендентов, ведь его высоко ценят во многих клубах Европы.
И, как отмечается выше, одним из клубов, который возглавляет список желающих подписать Родриго, является английский "Арсенал". "Канониры" внимательно следят за его ситуацией в преддверии лета, но пока были только неформальные контакты.
Добавим, что в этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
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