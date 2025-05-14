Ньюкасл опережает конкурентов в борьбе за подписание звезды АПЛ

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ньюкасл" обошел "Челси" в погоне за капитаном "Кристал Пэлас" Марком Гехи, хотя другие клубы АПЛ тоже не оставляют надежд на трансфер. Прошлым летом команда Эдди Хау сделала несколько попыток подписать центрального защитника, однако "Пэлас" отклонил все предложения, включая последнее – около 65 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что 24-летний футболист остался в "Пэлас" на сезон 2024/25, слухи о его будущем не утихают. После завершения сезона клуб из южного Лондона снова ожидает новых предложений, однако вряд ли сможет претендовать на такие же суммы, как в прошлом году, ведь контракт Гехи близится к завершению.

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Ранее сообщалось, что "Челси" также заинтересованы в услугах англичанина, но с тех пор "синие" не сделали никаких решительных шагов и пока не проявляют активности. Зато "Ньюкасл" действует более конкретно и не собирается сдаваться. Также в гонке – финалист Лиги Европы "Тоттенхэм" и претендент на Лигу чемпионов "Ноттингем Форест". Сейчас "Кристал Пэлас" оценивает своего лидера в примерно 46 миллионов фунтов.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 3 гола и 2 ассиста в 43-х матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах