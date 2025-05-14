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Гол на 122-й минуте. Сандерленд выбил команду Лэмпарда из борьбы за выход в АПЛ

Англия
Обновлено

Настоящая драма

Гол на 122-й минуте. Сандерленд выбил команду Лэмпарда из борьбы за выход в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сандерленд" сыграл вничью с "Ковентри" в ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счет на 77-й минуте, а далее игра перешла в овертайм, в концовке которого хозяева поля вырвали ничью.

Благодаря победе в первом поединке (2:1) в финал плей-офф прошел именно "Сандерленд". За выход в АПЛ "черные коты" 24 мая на лондонском "Уэмбли" поспорят с "Шеффилд Юнайтед".

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Чемпионшип. Плей-офф.

Полуфинал, ответный матч.

"Сандерленд" –" Ковентри" 1:1 (д.в.) [первый матч – 2:1]

Голы: Баллард, 120+2 – Мейсон-Кларк, 76

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