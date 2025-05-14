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Два топ-клуба АПЛ настроены подписать звездного форварда РБ Лейпциг

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Два топ-клуба АПЛ настроены подписать звездного форварда РБ Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный форвард "РБ Лейпциг" привлек к себе внимание двух топ-клубов из АПЛ

Как сообщил журналист Николо Скира, в подписании Беньямина Шешко очень заинтересованы сразу два топ-клуба из АПЛ, однако он не раскрывает их имена. Ранее появлялась информация об интересе к талантливому игроку от "Арсенала".

Отмечается, что в контракте 21-летнего словенца с "Лейпцигом", который действует до конца июня 2029 года, прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Эта клаусула будет доступна для активации только этим летом.

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В этом сезоне Беньямин Шешко забил 21 гол и отдал 6 ассистов в 44 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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