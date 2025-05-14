Ведущие клубы Италии будут бороться с Манчестер Юнайтед за трансфер нападающего

Ведущие клубы Италии будут бороться с "Манчестер Юнайтед" за трансфер французского нападающего.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Руди Галетти из издания TEAMtalk, форвард "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета привлек внимание "Интера" и "Милана", которые на данный момент собирают информацию об игроке.

Известно, что кроме "МЮ" за 27-летним французом следит "Ноттингем", "Бавария" и "Атлетико". Впрочем руководство "орлов" готово продать своего главного бомбардира не менее, чем за 35 миллионов евро.

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В этом сезоне Жан-Филипп Матета забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 43 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.