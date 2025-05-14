Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ведущие клубы Италии будут бороться с Манчестер Юнайтед за трансфер нападающего
Серьезная конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущие клубы Италии будут бороться с "Манчестер Юнайтед" за трансфер французского нападающего.
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Руди Галетти из издания TEAMtalk, форвард "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета привлек внимание "Интера" и "Милана", которые на данный момент собирают информацию об игроке.
Известно, что кроме "МЮ" за 27-летним французом следит "Ноттингем", "Бавария" и "Атлетико". Впрочем руководство "орлов" готово продать своего главного бомбардира не менее, чем за 35 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Жан-Филипп Матета забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 43 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Победа Жироны, Наполи снова интересуется Судаковым, демарш Родриго, травма Дибанго. Главные новости за 13 мая
- Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО