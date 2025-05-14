Ноттингем Форест нацелился на подписание двух звездных воспитанников Ман Сити

"Ноттингем Форест" нацелился на подписание двух звездных воспитанников академии "Манчестер Сити".

Этим летом руководство "лесников" имеет амбициозные планы, ведь они хотят подписать по меньшей мере шесть новых игроков, как сообщает издание The Telegraph. Среди главных задач —трансфер нового форварда.

"Форест" внимательно следит за Джеймсом Макати из "Манчестер Сити" и Лиамом Делапом, который играет за "Ипсвич". Также "лесники" хотят подписать двух новых нападающих, двух вингеров, левого защитник и нового вратаря.

В их сферу интересов попал защитник "Ренна" Адриен Трюффер, а также Матеус Фернандес из "Саутгемптона". На уровне руководства клуба считается, что трансфер Делапа, за которым следит "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", станет идеальным усилением для "Ноттингема". Также в их списке целей находится Йоаном Висса из "Брентфорда".

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Сейчас "Форест" находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 62 очками после 36-го тура. Их трансферные планы напрямую зависят от попадания в еврокубки.