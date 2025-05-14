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Лидер Арсенала готов отклонить выгодные предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в клубе
Вопрос нового контракта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист The Standard Саймон Коллинз, в услугах полузащитника "Арсенала" Томаса Парти заинтересованы клубы из Европы и Саудовской Аравии, но игрок хочет остаться в Северном Лондоне
Парти готов отказаться от прибыльных предложений из Саудовской Аравии, поскольку стремится подписать новый контракт с "Арсеналом". У ганца осталось два месяца до завершения действующего соглашения с лондонским клубом, и пока стороны еще не договорились о его продлении.
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Но "Арсенал" заинтересован в сохранении Парти и уже провел переговоры с его окружением в последние недели. Сам футболист надеется, что ситуацию удастся решить до последнего матча сезона, который "Арсенал" проведет на следующей неделе против "Саутгемптона", но не исключено, что переговоры будут продолжаться и дальше.
Добавим, что в этом сезоне на счету Парти 4 гола и 3 ассиста в 50 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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