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Форвард Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в итальянском гранде
Главный кандидат на усиление атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После длительных слухов о возможном переходе в "Ювентус", Джошуа Зиркзе теперь стал конкретной целью для "Интера", который этим летом стремится обновить свою линию атаки. Нидерландец проводит разочаровывающий сезон в "Манчестер Юнайтед", который ставит под сомнение его будущее на "Олд Траффорд".
Как сообщает Corriere dello Sport, проблемы Зиркзе в Англии могут сыграть на руку "Интеру", позволив "нерадзурри" начать переговоры на более выгодных условиях по футболисту, который уже доказал свою эффективность в Серии A. Сочетание техники, физической силы и креативности делает 23-летнего игрока идеальным вариантом для команды Симоне Индзаги – универсальным форвардом, который может стать как подменой, так и конкуренцией для Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама.
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В миланском клубе также оптимистично настроены относительно финансовой стороны сделки – они планируют предложить аренду с опцией выкупа, которая может стать обязательной при определенных условиях.
Добавим, что в этом сезоне на счету Зиркзе 7 голов и 3 ассиста в 48 матчах за "МЮ" во всех турнирах.
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