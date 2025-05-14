  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в итальянском гранде

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в итальянском гранде

Англия

Главный кандидат на усиление атаки

Форвард Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в итальянском гранде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После длительных слухов о возможном переходе в "Ювентус", Джошуа Зиркзе теперь стал конкретной целью для "Интера", который этим летом стремится обновить свою линию атаки. Нидерландец проводит разочаровывающий сезон в "Манчестер Юнайтед", который ставит под сомнение его будущее на "Олд Траффорд".

Читайте такжеАнтонио Конте хочет видеть в Наполи нападающего из АПЛ

Как сообщает Corriere dello Sport, проблемы Зиркзе в Англии могут сыграть на руку "Интеру", позволив "нерадзурри" начать переговоры на более выгодных условиях по футболисту, который уже доказал свою эффективность в Серии A. Сочетание техники, физической силы и креативности делает 23-летнего игрока идеальным вариантом для команды Симоне Индзаги – универсальным форвардом, который может стать как подменой, так и конкуренцией для Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В миланском клубе также оптимистично настроены относительно финансовой стороны сделки – они планируют предложить аренду с опцией выкупа, которая может стать обязательной при определенных условиях.

Добавим, что в этом сезоне на счету Зиркзе 7 голов и 3 ассиста в 48 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест нацелился на подписание двух звездных воспитанников Ман Сити
yellow-arrow
Лидер Арсенала готов отклонить выгодные предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в клубе
yellow-arrow
Ведущие клубы Италии будут бороться с Манчестер Юнайтед за трансфер нападающего
Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости