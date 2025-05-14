Перспективный хавбек Манчестер Сити проведет следующий сезон в Италии

Перспективный полузащитник "Манчестер Сити" Максимо Перроне проведет следующий сезон в Италии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Комо" собирается продлить аренду 22-летнего аргентинского полузащитника на следующий сезон, активировав соответствующую опцию в его контракте.

Также отмечается, что "Комо" предлагал "горожанам" 12 миллионов евро за трансфер Перроне на постоянной основе, впрочем англичане требуют не менее 30 миллионов евро за его полноценный переход.

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В этом сезоне Максимо Перроне провел 24 матча за "Комо" в Серии А, отметившись тремя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.