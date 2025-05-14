  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Перспективный хавбек Манчестер Сити проведет следующий сезон в Италии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспективный хавбек Манчестер Сити проведет следующий сезон в Италии

Англия

Футболист будет играть дальше под руководством Сеска Фабрегаса

Перспективный хавбек Манчестер Сити проведет следующий сезон в Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перспективный полузащитник "Манчестер Сити" Максимо Перроне проведет следующий сезон в Италии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Комо" собирается продлить аренду 22-летнего аргентинского полузащитника на следующий сезон, активировав соответствующую опцию в его контракте.

Также отмечается, что "Комо" предлагал "горожанам" 12 миллионов евро за трансфер Перроне на постоянной основе, впрочем англичане требуют не менее 30 миллионов евро за его полноценный переход.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Максимо Перроне провел 24 матча за "Комо" в Серии А, отметившись тремя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл интересуется талантливым вратарем из французской Лиги 1
yellow-arrow
"Они этого не заслуживают". Фрэнк Лампард высказался о вылете Ковентри в плей-офф за выход в АПЛ
yellow-arrow
Форвард Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в итальянском гранде
Манчестер Сити Комо (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости