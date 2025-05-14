"Они этого не заслуживают". Фрэнк Лампард высказался о вылете Ковентри в плей-офф за выход в АПЛ

Главный тренер "Ковентри" Франк Лампард прокомментировал вылет его команды в 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа от "Сандерленда" в борьбе за выход в Английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

"Прежде всего, я поздравляю "Сандерленд" с выходом в финал плей-офф. Я бесконечно горжусь своими игроками, в течение этих двух игр мы были лучшей командой и имели преимущество над соперником. Наша команда блестяще провела вторую половину сезона, поднявшись с 17-го места в турнирной таблице и попав в плей-офф. Ребята мужественно боролись до самого конца, они этого не заслуживают, это очень болезненное поражение. Я разочарован этим результатом. Это очень жестоко, но это футбол. Мы хотели поехать на "Уэмбли", но иногда футбольные боги могут быть не на твоей стороне".

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Напомним, что 46-летний Фрэнк Лампард возглавил "Ковентри" в конце ноября 2024 года, подписав контракт с клубом до конца июня 2027 года. Под его руководством команда одержала 17 побед в 33 матчах во всех турнирах, а также сыграла пять раз вничью, потерпев при этом 11 поражений.