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Ньюкасл интересуется талантливым вратарем из французской Лиги 1

Англия

Но есть и конкуренты 

Ньюкасл интересуется талантливым вратарем из французской Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Яхья Фофана стал одним из лучших вратарей сезона в Лиге 1, когда помог "Анже" сохранить место в элите французского футбола.

Согласно информации L'Équipe, интерес к ивуарийцу уже проявляют несколько клубов. Две недели назад запрос по Фофана сделал английский "Ньюкасл". Впрочем, если "сороки" действительно решатся на трансфер, им придется конкурировать с другими претендентами.

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В частности, за вратарем следит "Саутгемптон", который недавно вылетел в Чемпионшип, однако сам Фофана не рассматривает вариант с выступлениями во втором дивизионе Англии. Интерес к нему также проявляет итальянский "Торино". Ожидается, что трансферная стоимость голкипера составит около 8-10 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Фофана провел 33 матча за "Анже" во всех турнирах, пропустив 51 гол и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Ньюкасл Саутгемптон Торино Анже
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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