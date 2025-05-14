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Ньюкасл интересуется талантливым вратарем из французской Лиги 1
Но есть и конкуренты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Яхья Фофана стал одним из лучших вратарей сезона в Лиге 1, когда помог "Анже" сохранить место в элите французского футбола.
Согласно информации L'Équipe, интерес к ивуарийцу уже проявляют несколько клубов. Две недели назад запрос по Фофана сделал английский "Ньюкасл". Впрочем, если "сороки" действительно решатся на трансфер, им придется конкурировать с другими претендентами.
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В частности, за вратарем следит "Саутгемптон", который недавно вылетел в Чемпионшип, однако сам Фофана не рассматривает вариант с выступлениями во втором дивизионе Англии. Интерес к нему также проявляет итальянский "Торино". Ожидается, что трансферная стоимость голкипера составит около 8-10 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне Фофана провел 33 матча за "Анже" во всех турнирах, пропустив 51 гол и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".
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