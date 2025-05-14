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Многократные победители АПЛ надеются подписать звезду Милана

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Этим летом они планируют серьезную перестройку команды

Многократные победители АПЛ надеются подписать звезду Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Многократные победители АПЛ "Манчестер Сити" надеются подписать звездного полузащитника "Милана" этим летом.

Согласно информации от источников издания The Athletic, руководство "горожан" планирует приобрести Тиджани Рейндерса, поэтому они уже провели первоначальные переговоры с представителями "россонери" о трансфере 26-летнего нидерландца.

Отмечается, что Рейндерс является главной целью для "Манчестер Сити", несмотря на то, что они также наблюдают за Флорианом Вирцом из леверкузенского "Байера" и Морганом Гиббс-Вайтом из "Ноттингем Форест".

Напомним, что "Милан" подписал Рейндерса с "АЗ Алкмаар" летом 2023 года за 20 миллионов евро. Его действующий контракт с итальянским топ-клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 51 матче за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Манчестер Сити Милан Тейани Рейндерс
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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