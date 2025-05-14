Легенда Ман Юнайтед считает, что лишь один игрок из нынешней команды попал бы в стартовый состав Тоттенхэма

Гари Невилл отмечает, что "Тоттенхэм" является безоговорочным фаворитом финала Лиги Европы на следующей неделе, заявив, что только один игрок "Манчестер Юнайтед" попал бы в стартовый состав лондонского клуба.

"У меня какое-то плохое предчувствие насчет этой игры в среду. Больше всего меня беспокоит то, что когда я сравниваю игроков: Кулусевски, Сон, Бреннан Джонсон, Доминик Соланке, Меддисон, если бы был здоров, Биссума, Сарр, Ромеро, ван де Вен, Порро, Удоджи, то среди игроков "Юнайтед" только Бруну Фернандеш мог бы выйти в старте "Тоттенхэма".

Я бы выбрал каждого из игроков "шпор". По вратарю – 50 на 50, потому что мне не очень нравятся ни Викарио, ни Онана. Но все остальные – безоговорочно за "Тоттенхэмом". Вот что меня настораживает. Да, у "Юнайтед" есть игроки, такие как Каземиро и Бруну, которые могут проявить себя в одном конкретном матче, но если каждый из "Тоттенхэма" покажет свой привычный уровень, то они должны выигрывать", – сказал Невилл.