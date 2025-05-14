Троллинг высшего уровня. Фанаты Ливерпуля выкупили баннер в Манчестере вблизи Олд Траффорд. ФОТО

Фанаты "Ливерпуля" выкупили баннер в Манчестере вблизи "Олд Траффорда".

Сообщество фанатов мерсисайдцев показало фото текста на щите. Болельщики по иронизировали.

"Манчестер, находится всего в 37 милях от самого успешного клуба в истории Англии". – сказано на баннере.

Напомним, что "Ливерпуль" выиграл свой 20-й титул чемпиона Англии в истории. Столько же трофеев у "Манчестер Юнайтед".

Но по сумме всех выигранных титулов "Ливерпуль" превосходит своего оппонента – 73 против 70.

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К слову, у "Манчестер Юнайтед" есть шанс выиграть трофей в конце сезона. Клуб сыграет в финале Лиги Европы 21 мая против "Тоттенхэма".