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Троллинг высшего уровня. Фанаты Ливерпуля выкупили баннер в Манчестере вблизи Олд Траффорд. ФОТО

Англия

Надавили на больное

Троллинг высшего уровня. Фанаты Ливерпуля выкупили баннер в Манчестере вблизи Олд Траффорд. ФОТО

Фото - The Anfield Wrap

Новина українською

Фанаты "Ливерпуля" выкупили баннер в Манчестере вблизи "Олд Траффорда".

Сообщество фанатов мерсисайдцев показало фото текста на щите. Болельщики по иронизировали.

"Манчестер, находится всего в 37 милях от самого успешного клуба в истории Англии". – сказано на баннере.

Напомним, что "Ливерпуль" выиграл свой 20-й титул чемпиона Англии в истории. Столько же трофеев у "Манчестер Юнайтед".

Но по сумме всех выигранных титулов "Ливерпуль" превосходит своего оппонента – 73 против 70.

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К слову, у "Манчестер Юнайтед" есть шанс выиграть трофей в конце сезона. Клуб сыграет в финале Лиги Европы 21 мая против "Тоттенхэма".

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Anfield Wrap
Опубликовал: Владислав Прийменко
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