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К Манчестер Сити может присоединиться еще один талантливый бразилец

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Это его цель

К Манчестер Сити может присоединиться еще один талантливый бразилец

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый бразильский защитник мечтает присоединиться к "Манчестер Сити".

Как сообщил журналист Экрем Конур, несмотря на то, что защитник бразильского "Фламенго" Уэсли Франса имеет большое количество предложений от европейских топ-клубов, он заинтересован в трансфере только в "Манчестер Сити".

Считается, что 21-летний бразилец, который является воспитанником академии "Фламенго", является одним из лучших игроков на позиции крайнего правого защитника в чемпионате Бразилии. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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В этом сезоне Уэсли Франса провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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