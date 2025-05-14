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К Манчестер Сити может присоединиться еще один талантливый бразилец
Это его цель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый бразильский защитник мечтает присоединиться к "Манчестер Сити".
Как сообщил журналист Экрем Конур, несмотря на то, что защитник бразильского "Фламенго" Уэсли Франса имеет большое количество предложений от европейских топ-клубов, он заинтересован в трансфере только в "Манчестер Сити".
Считается, что 21-летний бразилец, который является воспитанником академии "Фламенго", является одним из лучших игроков на позиции крайнего правого защитника в чемпионате Бразилии. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
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В этом сезоне Уэсли Франса провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.
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