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Пол Мерсон отреагировал на празднование Манчестер Юнайтед в случае победы в Лиге Европы: Подумайте о болельщиках

Англия

Сказал по делу

Пол Мерсон отреагировал на празднование Манчестер Юнайтед в случае победы в Лиге Европы: Подумайте о болельщиках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный эксперт Пол Мерсон отреагировал на празднование "Манчестер Юнайтед" в случае победы в Лиге Европы.

По словам экс-футболиста, лучше было бы отметить победу в Лиге Европы с болельщиками. Эксперт заметил, что важно наслаждаться настоящим.

"Трофеи не приходят быстро и в больших количествах", — сказал Мерсон. "Манчестер Юнайтед" в миллионе миль от этого. Наслаждайтесь (трофеями), пока можете.

Победа в чемпионате осталась в прошлом, так что наслаждайтесь настоящим. Кто сказал, что они выиграют ещё один чемпионат через 15 лет?

Теперь они устроят барбекю, подумайте о болельщиках! Они сообщат вам, когда начнётся парад, правильно ли вы поступили. Не забывайте о болельщиках, потому что речь идёт о болельщиках.

Я бы хотел устроить парад. Они могли бы выиграть трофей, и если бы они его выиграли, то выиграли бы больше, чем "Арсенал".

"Арсенал" хотел бы устроить парад. Трофеи выигрывать сложно, так что не стоит недооценивать победу в одном из них. Это трудно", - сказал Мерсон.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет в финале Лиги Европы 21 мая против "Тоттенхэма".

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Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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