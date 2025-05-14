Пол Мерсон отреагировал на празднование Манчестер Юнайтед в случае победы в Лиге Европы: Подумайте о болельщиках

Футбольный эксперт Пол Мерсон отреагировал на празднование "Манчестер Юнайтед" в случае победы в Лиге Европы.

По словам экс-футболиста, лучше было бы отметить победу в Лиге Европы с болельщиками. Эксперт заметил, что важно наслаждаться настоящим.

"Трофеи не приходят быстро и в больших количествах", — сказал Мерсон. "Манчестер Юнайтед" в миллионе миль от этого. Наслаждайтесь (трофеями), пока можете.

Победа в чемпионате осталась в прошлом, так что наслаждайтесь настоящим. Кто сказал, что они выиграют ещё один чемпионат через 15 лет?

Теперь они устроят барбекю, подумайте о болельщиках! Они сообщат вам, когда начнётся парад, правильно ли вы поступили. Не забывайте о болельщиках, потому что речь идёт о болельщиках.

Я бы хотел устроить парад. Они могли бы выиграть трофей, и если бы они его выиграли, то выиграли бы больше, чем "Арсенал".

"Арсенал" хотел бы устроить парад. Трофеи выигрывать сложно, так что не стоит недооценивать победу в одном из них. Это трудно", - сказал Мерсон.