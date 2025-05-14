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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о текущей форме своей команды

Англия
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Аморим выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о текущей форме своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о текущей форме своей команды.

"С тех пор как я пришел, я всегда говорил о стандартах. У меня есть четкое представление о том, что нужно делать - я понимаю проблемы команды.

Нам нужно играть, иначе руководство "МЮ" нас сменят. Это нормальная вещь. Я тренер этого великого клуба. Даже если это предсезонный матч, мы должны победить".

Добавим, что ближайший матч "МЮ" состоится 16 мая. Подопечные Аморима сыграет против "Челси".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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