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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о текущей форме своей команды
Аморим выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о текущей форме своей команды.
"С тех пор как я пришел, я всегда говорил о стандартах. У меня есть четкое представление о том, что нужно делать - я понимаю проблемы команды.
Нам нужно играть, иначе руководство "МЮ" нас сменят. Это нормальная вещь. Я тренер этого великого клуба. Даже если это предсезонный матч, мы должны победить".
Добавим, что ближайший матч "МЮ" состоится 16 мая. Подопечные Аморима сыграет против "Челси".
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