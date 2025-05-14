Тренер Манчестер Юнайтед высказался о текущей форме своей команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о текущей форме своей команды.

"С тех пор как я пришел, я всегда говорил о стандартах. У меня есть четкое представление о том, что нужно делать - я понимаю проблемы команды.

Нам нужно играть, иначе руководство "МЮ" нас сменят. Это нормальная вещь. Я тренер этого великого клуба. Даже если это предсезонный матч, мы должны победить".