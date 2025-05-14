Норвич выкупил хавбека у Манчестер Сити - Романо

Полузащитник Джейкоб Райт стал полноценным игроком "Норвича". Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний футболист перешел в "Норвич" из "Манчестер Сити" еще в феврале этого года на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривало обязательный выкуп Райта за 2,3 миллиона фунтов в случае, если он проведет 9 матчей в стартовом составе.

Джейкоб в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 32 матча, в которых забил 6 голов и отдал 9 ассистов.