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Норвич выкупил хавбека у Манчестер Сити - Романо

Англия

Джейкоб Райт не вернется к горожанам

Норвич выкупил хавбека у Манчестер Сити - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Джейкоб Райт стал полноценным игроком "Норвича". Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний футболист перешел в "Норвич" из "Манчестер Сити" еще в феврале этого года на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривало обязательный выкуп Райта за 2,3 миллиона фунтов в случае, если он проведет 9 матчей в стартовом составе.

Джейкоб в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 32 матча, в которых забил 6 голов и отдал 9 ассистов.

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Манчестер Сити Норвич Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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