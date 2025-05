Сезон завершен. Хавбек Тоттенхэма перенес операцию и начал процесс реабилитации

Лондонский "Тоттенхэм" сообщил, что полузащитник Деян Кулусевски получил травму правой коленной чашечки в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Футболист уже перенес операцию и начал процесс реабилитации.

Поэтому 25-летний швед пропустит финальный поединок Лиги Европы, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".

We can confirm that Dejan Kulusevski suffered an injury to his right patella in our Premier League fixture against Crystal Palace last weekend.



Following further specialist consultation, the midfielder has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our… pic.twitter.com/haC3MThcMd