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Сезон завершен. Хавбек Тоттенхэма перенес операцию и начал процесс реабилитации
Кулусевски пропустит остаток сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" сообщил, что полузащитник Деян Кулусевски получил травму правой коленной чашечки в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".
Футболист уже перенес операцию и начал процесс реабилитации.
Поэтому 25-летний швед пропустит финальный поединок Лиги Европы, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".
We can confirm that Dejan Kulusevski suffered an injury to his right patella in our Premier League fixture against Crystal Palace last weekend.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 14, 2025
Following further specialist consultation, the midfielder has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our… pic.twitter.com/haC3MThcMd
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