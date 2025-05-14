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Сезон завершен. Хавбек Тоттенхэма перенес операцию и начал процесс реабилитации

Англия

Кулусевски пропустит остаток сезона

Сезон завершен. Хавбек Тоттенхэма перенес операцию и начал процесс реабилитации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" сообщил, что полузащитник Деян Кулусевски получил травму правой коленной чашечки в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Футболист уже перенес операцию и начал процесс реабилитации.

Поэтому 25-летний швед пропустит финальный поединок Лиги Европы, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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