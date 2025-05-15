  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии

Англия

А вот это уже интересно

Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный полузащитник "Байера" 13 мая приезжал к чемпиону Англии.

По информации Kicker, интерес к Флориану Виртцу оказался также со стороны "Ливерпуля". Во вторник 13 мая, когда в "Байере" не было тренировки, футболист вместе с родителями, которые являются его агентами, прилетел на частном самолёте в Англию.

По информации источника, они интересовались условиями, которые готов предложить клуб.

Информацию также подтвердил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. По его словам, "Ливерпуль" восхищается футболистом, но неизвестно хочет ли он уйти из "Байера" и переехать в Англию.

Футболистом активно интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити". "Байер" хочет выручить за игрока 150 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Флориан Виртц сыграл в 44-х матчах за немецкий клуб. На его счету 16 голов и 15 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 140 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Сезон завершен. Хавбек Тоттенхэма перенес операцию и начал процесс реабилитации
yellow-arrow
Норвич выкупил хавбека у Манчестер Сити - Романо
yellow-arrow
Глава PGMOL объяснил, почему судьи не поставили пенальти в матче АПЛ за руку Миколенка
Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости