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Дорогое удовольствие. Звёздный полузащитник Байера 13 мая приезжал к чемпиону Англии
А вот это уже интересно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Байера" 13 мая приезжал к чемпиону Англии.
По информации Kicker, интерес к Флориану Виртцу оказался также со стороны "Ливерпуля". Во вторник 13 мая, когда в "Байере" не было тренировки, футболист вместе с родителями, которые являются его агентами, прилетел на частном самолёте в Англию.
По информации источника, они интересовались условиями, которые готов предложить клуб.
Информацию также подтвердил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. По его словам, "Ливерпуль" восхищается футболистом, но неизвестно хочет ли он уйти из "Байера" и переехать в Англию.
Футболистом активно интересуются "Бавария" и "Манчестер Сити". "Байер" хочет выручить за игрока 150 млн евро.
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В этом сезоне Флориан Виртц сыграл в 44-х матчах за немецкий клуб. На его счету 16 голов и 15 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 140 млн евро.
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