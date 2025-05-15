Манчестер Юнайтед нацелился на трансфер звезды Атлетика 

Как сообщает издание Fichajes "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на Ойхана Сансета, атакующего полузащитника "Атлетика Бильбао", как на потенциальное усиление для центра поля.

"Красные дьяволы" рассматривают Сансета как игрока, способного заменить Фернандеша, который может перейти в "Аль-Хиляль". Универсальность и талант Сансета, а также его впечатляющая игра за "Атлетик", сделали игрока объектом интереса одного из самых известных клубов Англии.

Несмотря на некоторые травмы, влияние Ойхана на игру своей команды было решающим. Поэтому путь к потенциальному трансферу не будет легким. "Атлетик" четко дал понять, что не собирается вести переговоры о продаже игрока, и любое предложение должно соответствовать клаусуле в 80 миллионов евро. И хотя "Юнайтед" сейчас находится не в лучшей форме, намерение усилить состав может побудить их попытаться осуществить эту сложную сделку.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 17 голов и 3 ассиста в 33-х матчах за "Атлетик" во всех турнирах.