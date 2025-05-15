Лондонский Арсенал официально презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Adidas и "Арсенал" официально представили домашнюю форму на сезон 2025/26, в которой сердце человека стало творческим символом путешествия к источнику жизни, стоящему за эмблемой клуба.

The pulse of our club.



Our new 25/26 @adidasFootball home kit is available now on Arsenal Direct and in-store ???? — Arsenal (@Arsenal) May 15, 2025

В основу дизайна легла одна из самых известных эмблем клуба — Victoria Concordia Crescit, которую впервые увидели на матчевых программах в сезоне 1949/50. Готическая буква "A" из надписи "Arsenal" стала повторяющимся элементом на всей футболке. Этот символ тесно связан с идентичностью клуба, в частности благодаря знаковой домашней форме сезона 1990/91, в которой "Арсенал" стал чемпионом Англии на "Хайбери". В новом комплекте форма переосмысливает этот образ в современном стиле. Комплект дополняют белые шорты с красными элементами и красные гетры с готической "A", аналогичной той, что на футболке.

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Мужская команда "Арсенала" впервые выйдет на поле в новой форме в последнем домашнем матче АПЛ этого сезона — против "Ньюкасла" в воскресенье, 18 мая.