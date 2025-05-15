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Авторитетный немецкий журналист рассказал о статусе переговоров полузащитника Байера с чемпионом АПЛ
Фанаты английского клуба этого ждут
Sky Sports
Авторитетный немецкий журналист рассказал о статусе переговоров полузащитника "Байера" с чемпионом АПЛ.
Флориан Плеттенберг, работающий на Sky Germany, заявил, что устные переговоры Джереми Фримпонга с "Ливерпулем" продолжаются. Уточняются дополнительные детали.
Сделка ещё не завершена, но продвигается позитивно. Футболист готов к переезду и главный тренер мерсисайдцев Арне Слот заинтересован в игроке.
Отступные футболиста составляют 35 – 40 млн евро.
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На данный момент Джереми Фримпонг сыграл в 48-ми матчах "Байера", в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.
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