"Манчестер Сити" в ближайшее время сделает предложение по ключевому игроку "Милана".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "горожан" намерено в течение следующих недель отправить первый официальный запрос относительно подписания Тиджани Рейндерса из "Милана".

Отмечается, что 26-летний голландец является приоритетной целью для Пепа Гвардиолы, который ищет в команду игрока, который будет выполнять функции "восьмерки" на поле.

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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 51 матче за "Милан" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.