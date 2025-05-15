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Манчестер Сити в ближайшее время сделает предложение по ключевому игроку Милана
Он является главной целью англичан на лето
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в ближайшее время сделает предложение по ключевому игроку "Милана".
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "горожан" намерено в течение следующих недель отправить первый официальный запрос относительно подписания Тиджани Рейндерса из "Милана".
Отмечается, что 26-летний голландец является приоритетной целью для Пепа Гвардиолы, который ищет в команду игрока, который будет выполнять функции "восьмерки" на поле.
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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 51 матче за "Милан" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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