Спустя полгода после назначения. Тренер одного из аутсайдеров Чемпионшипа уйдёт из клуба, - BBC

Тренер одного из аутсайдеров Чемпионшипа уйдёт из клуба.

Сообщается, что наставник "Халл Сити" Рубен Селлас уйдёт из команды спустя 6 месяцев, после его назначения.

Наставник приступил к работе в "Халле" 6 декабря 2024 года, покинув "Рединг" и провёл с клубом 28 матчей, в которых одержал 9 побед, 12 раз проиграл и ещё 7 раз сыграл вничью.

"Халл Сити", благодаря ничьей с "Портсмутом" в последний день, сохранился в Чемпионшипе.

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Напомним, что "Халл" по итогам сезона занял 21-е место в турнирной таблице.