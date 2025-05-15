  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Три ключевых игрока Тоттенхэма пропустят финал Лиги Европы

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три ключевых игрока Тоттенхэма пропустят финал Лиги Европы

Англия

Серьезная потеря перед важным матчем сезона

Три ключевых игрока Тоттенхэма пропустят финал Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Три ключевых игрока лондонского "Тоттенхэма" пропустят финал Лиги Европы.

Недавно на официальном сайте «шпор» появилась информация о том, что Деян Кулусевски получил травму колена, поэтому таким образом команда Анге Постекоглу будет вынуждена обойтись без еще одного лидера до конца сезона.

Напомним, что ранее стало известно, что Джеймс Мэддисон не сможет сыграть в финале Лиги Европы. Также этот поединок пропустит Лукас Бергвалль и Раду Дрегушин, который получил разрыв крестообразных связок колена еще в феврале.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" состоится уже в среду, 21-го мая. Стартовый свисток в этом матче прозвучит традиционно в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Один из топ-клубов Англии следит за талантливыми тинейджерами
yellow-arrow
Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ
yellow-arrow
Ветеран Манчестер Сити оказался ненужным в Милане
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Деян Кулусевски Джеймс Мэддисон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости