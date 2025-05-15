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Три ключевых игрока Тоттенхэма пропустят финал Лиги Европы
Серьезная потеря перед важным матчем сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три ключевых игрока лондонского "Тоттенхэма" пропустят финал Лиги Европы.
Недавно на официальном сайте «шпор» появилась информация о том, что Деян Кулусевски получил травму колена, поэтому таким образом команда Анге Постекоглу будет вынуждена обойтись без еще одного лидера до конца сезона.
Напомним, что ранее стало известно, что Джеймс Мэддисон не сможет сыграть в финале Лиги Европы. Также этот поединок пропустит Лукас Бергвалль и Раду Дрегушин, который получил разрыв крестообразных связок колена еще в феврале.
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Финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" состоится уже в среду, 21-го мая. Стартовый свисток в этом матче прозвучит традиционно в 22:00 по киевскому времени.
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