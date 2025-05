Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на награду лучшему игроку чемпионата Англии по итогам сезона 2024/25.

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.

It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season ????️