Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на награду лучшему игроку чемпионата Англии по итогам сезона 2024/25.

Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест)

Райан Гравенберх ("Ливерпуль")

Александер Исак ("Ньюкасл")

Бриан Мбемо ("Брентфорд")

Деклан Райс ("Арсенал")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Крис Вуд ("Ноттингем Форест")

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.

It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season ????️ — Premier League (@premierleague) May 15, 2025

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Напомним, что в этом сезоне победу в АПЛ одержал "Ливерпуль". Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира на данный момент является 32-летний Мохамед Салах, который забил 28 голов и отдал 18 ассистов в 36 матчах.