Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
Кто составит конкуренцию Мохамеду Салаху?
Фото - Premier League
На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на награду лучшему игроку чемпионата Англии по итогам сезона 2024/25.
- Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест)
- Райан Гравенберх ("Ливерпуль")
- Александер Исак ("Ньюкасл")
- Бриан Мбемо ("Брентфорд")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Крис Вуд ("Ноттингем Форест")
Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.
It’s time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season ????️— Premier League (@premierleague) May 15, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в этом сезоне победу в АПЛ одержал "Ливерпуль". Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира на данный момент является 32-летний Мохамед Салах, который забил 28 голов и отдал 18 ассистов в 36 матчах.
Популярное сейчас
- На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
- Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух
- Ключевые замены, определившие судьбу финала. Почему Шахтёр забрал трофей у Динамо
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане