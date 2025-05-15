  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Англия
Обновлено

Кто составит конкуренцию Мохамеду Салаху?

Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Фото - Premier League

Новина українською

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на награду лучшему игроку чемпионата Англии по итогам сезона 2024/25.

  • Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест)
  • Райан Гравенберх ("Ливерпуль")
  • Александер Исак ("Ньюкасл")
  • Бриан Мбемо ("Брентфорд")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Крис Вуд ("Ноттингем Форест")

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне победу в АПЛ одержал "Ливерпуль". Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира на данный момент является 32-летний Мохамед Салах, который забил 28 голов и отдал 18 ассистов в 36 матчах.

По теме
yellow-arrow
Один из топ-клубов Англии следит за талантливыми тинейджерами
yellow-arrow
Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ
yellow-arrow
Ветеран Манчестер Сити оказался ненужным в Милане
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Мохамед Салах Крис Вуд Вирджил ван Дейк Александер Исак Деклан Райс Райан Гравенберх Бриан Мбеумо Морган Гиббс-Вайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости