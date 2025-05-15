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Челси составит конкуренцию Арсеналу и Ливерпулю в борьбе за трансфер перспективного форварда
Он является одним из перспективных нападающих в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" составит конкуренцию "Арсеналу" и "Ливерпулю" в борьбе за трансфер перспективного форварда.
Согласно информации от источников издания The Telegraph, руководство "синих" проявляет интерес к нападающему "Брайтона" Жоау Педру. В их списке также есть место для Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" и Лиама Делапа из "Ипсвича".
Отмечается, что "Арсенал", который находится в поиске нового форварда, также положил глаз на 23-летнего бразильца, но они еще следят за Виктором Дьокерешем из "Спортинга" и Нико Уильямсом из "Атлетика". "Ливерпуль" попытается подписать Жоау Педру, если они продадут этим летом Дарвина Нуньеса.
"Брайтон" отпустит Жоау Педру, если им будут поступать предложения от 30 миллионов фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Жоау Педру забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "Брайтон" в АПЛ. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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