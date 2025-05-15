Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о своём будущем: Есть чёткий план действий

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своём будущем в клубе.

По словам португальского наставника, ему сложно принять нынешнее положение клуба. К тому же, ему доверяет руководство.

"Я далёк от того, чтобы уйти. Хочу сказать, что с тех пор, как я сюда приехал, я всегда говорю о стандартах.

Не могу себе представить, чтобы команда, достигшая таких результатов, особенно в Премьер-лиге, не заявила об этом и не взяла на себя ответственность.

У меня есть четкий план действий. Я понимаю проблемы команды", - заявил Аморим.