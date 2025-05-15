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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о своём будущем: Есть чёткий план действий
Верит в лучшее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своём будущем в клубе.
По словам португальского наставника, ему сложно принять нынешнее положение клуба. К тому же, ему доверяет руководство.
"Я далёк от того, чтобы уйти. Хочу сказать, что с тех пор, как я сюда приехал, я всегда говорю о стандартах.
Не могу себе представить, чтобы команда, достигшая таких результатов, особенно в Премьер-лиге, не заявила об этом и не взяла на себя ответственность.
У меня есть четкий план действий. Я понимаю проблемы команды", - заявил Аморим.
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Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Клуб ещё сыграет в финале Лиги Европы 21 мая.
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