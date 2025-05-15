Ветеран Манчестер Сити оказался ненужным в Милане

Ветеран "Манчестер Сити" Кайл Уокер, который играет в аренде за "Милан" до конца сезона, оказался ненужным итальянской команде. Руководство "россонери" не намерено подписывать англичанина на постоянной основе, как сообщил Николо Скира.

По информации от местного журналиста, "Милан" не собирается активировать опцию в контракте 34-летнего защитника в размере 5 миллионов евро, чтобы оставить его в команде на следующий сезон, из-за высокой зарплаты футболиста.

Отмечается, что Уокер вернется в "Манчестер Сити", однако он больше не входит в планы "горожан" на будущее.

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Во второй части этого сезона Кайл Уокер успел принять участие в 16 матчах за "Милан" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.