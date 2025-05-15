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Полгода без работы. Экс-помощник тренера Ливерпуля может возглавить английский клуб
Новый вызов
Getty Images
Экс-помощник тренера "Ливерпуля" может возглавить английский клуб.
Сообщается, что Пеп Лейндерс собирается обсудить с "Норвичем" кандидатуру главного тренера клуба.
"Канарейки" остались без тренера после увольнения Йоханнеса Хоффа Торупа в апреле.
Последним местом работы Лейндерса был "РБ Зальцбург", с которого его уволили спустя полгода после назначения. Связано это с неутешительными результатами клуба.
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К слову, нидерландский специалист проработал шесть лет в "Ливерпуле" под руководством Юргена Клоппа.
Напомним, что "Норвич" по итогам сезона занял 13-е место с 57-ю баллами.
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