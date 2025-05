Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ.

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован шортлист из пяти специалистов, которые претендуют на приз "Менеджер сезона" в чемпионате Англии по итогам сезона 2024/25.

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.

???? Frank

???? Howe

???? Nuno

???? Pereira

???? Slot



Voting is now open for your @BarclaysFooty Manager of the Season!