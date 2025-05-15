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Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ

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Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ

Фото - Premier League

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Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ.

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован шортлист из пяти специалистов, которые претендуют на приз "Менеджер сезона" в чемпионате Англии по итогам сезона 2024/25.

  • Томас Франк ("Брентфорд")
  • Эдди Хау ("Ньюкасл")
  • Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест")
  • Витор Перейра ("Вулверхэмптон")
  • Арне Слот ("Ливерпуль")

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.

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Напомним, что в этом сезоне "Ливерпуль" под руководством Арне Слота в его дебютном сезоне выиграл титул АПЛ.

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Витор Перейра Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Нуну Эшпириту Санту Эдди Хау Арне Слот Томас Франк
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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