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Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ
Без Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы
Фото - Premier League
Определился список номинантов на награду лучшему тренеру сезона в АПЛ.
На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован шортлист из пяти специалистов, которые претендуют на приз "Менеджер сезона" в чемпионате Англии по итогам сезона 2024/25.
- Томас Франк ("Брентфорд")
- Эдди Хау ("Ньюкасл")
- Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест")
- Витор Перейра ("Вулверхэмптон")
- Арне Слот ("Ливерпуль")
Болельщики могут проголосовать за своего фаворита до понедельника, 19-го мая. К результатам опроса будут добавлены голоса футбольных экспертов, которые помогут определить победителя.
???? Frank— Premier League (@premierleague) May 15, 2025
???? Howe
???? Nuno
???? Pereira
???? Slot
Voting is now open for your @BarclaysFooty Manager of the Season!
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Напомним, что в этом сезоне "Ливерпуль" под руководством Арне Слота в его дебютном сезоне выиграл титул АПЛ.
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