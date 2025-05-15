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Один из топ-клубов Англии следит за талантливыми тинейджерами
Потенциальное усиление защиты команды на будущее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" внимательно наблюдает за талантливыми тинейджерами, которым пророчат большое будущее.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, представители скаутского отдела "канониров" добавили в список целей на летнее трансферное окно двух центральных защитников: 19-летнего Хуана Хименеса из "Росарио Сентраль" и 18-летнего Виктора Вальдепеньяса из академии мадридского "Реала". Они являются потенциальным усилением команды на будущее.
Отмечается, что Хуан Хименес также находится на радаре у дортмундской "Боруссии" и других топ-клубов Европы.
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Аргентинец Хуан Хименес провел 22 матча за "Росарио Сентраль" на взрослом уровне, забив один гол и отдав один ассист. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
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