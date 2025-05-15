Нападающий Ноттингем Форест вернулся в сознание благодаря усилиям медиков

Медики привели в сознание нападающего "Ноттингем Форест".

По информации BBC Sport, игрок "Ноттингем Форест" Тайво Авонийи вышел из искусственной комы после перенесенной операции по устранению серьезной травмы живота.

В понедельник футболист перенёс операцию, а вторник провёл в состоянии искусственной комы. Всё это время он находился под присмотром медиков.

"В среду Авонийи перенес второй этап операции, включающий зашивание раны. Процесс прошел успешно", - сообщили BBC.

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В этом сезоне Тайво Авонийи сыграл в 32-х матчах "Ноттингем Форест", в которых отметился двумя голами.