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Нападающий Ноттингем Форест вернулся в сознание благодаря усилиям медиков
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Медики привели в сознание нападающего "Ноттингем Форест".
По информации BBC Sport, игрок "Ноттингем Форест" Тайво Авонийи вышел из искусственной комы после перенесенной операции по устранению серьезной травмы живота.
В понедельник футболист перенёс операцию, а вторник провёл в состоянии искусственной комы. Всё это время он находился под присмотром медиков.
"В среду Авонийи перенес второй этап операции, включающий зашивание раны. Процесс прошел успешно", - сообщили BBC.
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В этом сезоне Тайво Авонийи сыграл в 32-х матчах "Ноттингем Форест", в которых отметился двумя голами.
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