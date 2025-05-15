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Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим думает о финале Лиги Европы на фоне топ-матча в АПЛ

Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Игра, в которой может решиться судьба всего сезона для "Челси", если они не выиграют. Подопечные Аморима приезжают сюда особо без мотивации, их главный матч пройдет в среду. Поэтому интересно, будут ли вообще они готовы выкладываться здесь ради результата.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол Рубен Аморим
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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