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Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим думает о финале Лиги Европы на фоне топ-матча в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Игра, в которой может решиться судьба всего сезона для "Челси", если они не выиграют. Подопечные Аморима приезжают сюда особо без мотивации, их главный матч пройдет в среду. Поэтому интересно, будут ли вообще они готовы выкладываться здесь ради результата.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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