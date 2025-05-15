Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Игра, в которой может решиться судьба всего сезона для "Челси", если они не выиграют. Подопечные Аморима приезжают сюда особо без мотивации, их главный матч пройдет в среду. Поэтому интересно, будут ли вообще они готовы выкладываться здесь ради результата.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

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