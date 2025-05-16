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Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Если Мареска здесь не победит, то можно забывать о Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" ожидает гостей из Манчестера на последний домашний матч в этом сезоне. Если у них не получится одержать победу, то с мечтами о ЛЧ можно будет прощаться. Поэтому этот матч невероятно ответственный для хозяев и практически ничего не значит для гостей, которые готовятся к финалу Лиги Европы в среду.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.
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Английская Премьер-лига. 37-й тур.
16 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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