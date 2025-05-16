Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Челси" ожидает гостей из Манчестера на последний домашний матч в этом сезоне. Если у них не получится одержать победу, то с мечтами о ЛЧ можно будет прощаться. Поэтому этот матч невероятно ответственный для хозяев и практически ничего не значит для гостей, которые готовятся к финалу Лиги Европы в среду.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

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