Несколько европейских клубов обратились к Челси по поводу подписания звездного форварда

Звездный форвард лондонского "Челси" может покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, несколько европейских топ-клубов обратились к "Челси" относительно возможного трансфера Николаса Джексона. Руководство "синих" готово рассмотреть его продажу, но только в том случае, если поступит соответствующее предложение, которое удовлетворит клуб.

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В этом сезоне 23-летний сенегалец забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 30 матчах в АПЛ. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Николаса Джексона в 55 миллионов евро.