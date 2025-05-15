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Несколько европейских клубов обратились к Челси по поводу подписания звездного форварда
Футболист может покинуть команду этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард лондонского "Челси" может покинуть команду во время летнего трансферного окна.
Как сообщил журналист Маттео Моретто, несколько европейских топ-клубов обратились к "Челси" относительно возможного трансфера Николаса Джексона. Руководство "синих" готово рассмотреть его продажу, но только в том случае, если поступит соответствующее предложение, которое удовлетворит клуб.
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В этом сезоне 23-летний сенегалец забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 30 матчах в АПЛ. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Николаса Джексона в 55 миллионов евро.
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