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Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери продолжает борьбу за Лигу Чемпионов

Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бирмингемский клуб является одним из главных претендентов на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого им точно нужно забирать две победы в двух последних турах. Хорошо, что в 37-м туре у них противостояние с командой, которая скорее готовится к финалу Лиги Европы и не имеет особой мотивации играть в АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая. 21:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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