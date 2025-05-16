Астон Вилла – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Бирмингемский клуб является одним из главных претендентов на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого им точно нужно забирать две победы в двух последних турах. Хорошо, что в 37-м туре у них противостояние с командой, которая скорее готовится к финалу Лиги Европы и не имеет особой мотивации играть в АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в пятницу, 16 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая. 21:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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