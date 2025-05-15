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Аморим объяснил решение оплатить билеты на финал Лиги Европы сотрудникам Манчестер Юнайтед
Достойный поступок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аморим объяснил решение оплатить билеты на финал Лиги Европы сотрудникам Манчестер Юнайтед
Достойный поступок
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил решение оплатить билеты на финал Лиги Европы сотрудникам клуба.
Португальский наставник сказал, что он хочет, чтобы семьи и персонал клуба присутствовали на финале Лиги Европы.
«У нас ушло много людей и произошло много изменений в составе персонала.
Клубу сложно что-либо давать другим членам персонала, так что это действительно сложно.
Эта ситуация была объяснена, и я отреагировал на неё тем, что помог, потому что — я не хороший парень — это не изменит мою жизнь. У игроков была такая же реакция.
Все хотят, чтобы персонал и семьи были там», — сказал Аморим.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Лиги Европы против «Тоттенхэма» 21 мая.
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