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Экс-тренер сборной Италии может вернуться к работе за рубежом
Его команда стала триумфатором на Евро-2020
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер национальной сборной Италии может вернуться к работе за рубежом уже в ближайшее время.
Как сообщил журналист Николо Скира, 60-летний Роберто Манчини очень хочет вернуться к работе и рассматривает вариант с назначением в клуб, выступающий либо в чемпионате Италии, либо в Английской Премьер-лиге. Его последним местом работы была сборная Саудовской Аравии, которую итальянский специалист возглавлял в период с августа 2023 года по октябрь 2024 года.
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Напомним, что Роберто Манчини имеет опыт работы в Англии, когда он возглавлял "Манчестер Сити" с декабря 2009 года по июнь 2013 года. Вместе с "горожанами" итальянец выигрывал АПЛ в сезоне 2011/12 и Кубок Англии в сезоне 2010/11.
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