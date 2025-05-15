Патрис Эвра: Если бы Фергюсон тренировал сегодня, то он, пожалуй, оказался бы в тюрьме

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра предположил, что легендарный экс-тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон, вероятно, оказался бы в тюрьме, если бы работал в современном футболе. Выступая в подкасте SDS, француз не подбирал слов, вспоминая об атмосфере в раздевалке под руководством шотландца.

"Если бы Фергюсон тренировал сейчас, он, пожалуй, оказался бы в тюрьме. Вы не представляете, сколько игроков я видел в слезах из-за его криков или из-за того, что он швырял в них бутсы... Он был жестким", – говорит Эвра.

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Но Эвра считает, что именно такая строгость способствовала созданию победной культуры, поэтому никто не осмеливался ее оспаривать. Он также вспомнил забавный эпизод во время товарищеского матча в Саудовской Аравии, когда Фергюсон разразился гневом на молодого Дэнни Уэлбека за нереализованный пенальти.

"Руни отдал ему мяч, но он не забил. Мы проиграли ту игру, хотя это была просто товарищеская игра на 45 минут. Но после матча мы вернулись в раздевалку, и Фергюсон закричал: "Уэлбек!". Мы с Дэнни были в туалете, а Фергюсон уже вопил: "Кто ты такой?! Только попал в первую команду и уже берешься бить пенальти?!". Я пытался успокоить его, я сказал: "Тренер, это же просто товарищеский матч", а он в ответ: "К черту товарищеский матч!", – рассказал Эвра.

Добавим, что Эвра провел 379 матчей за "МЮ", забив 10 голов и 29 ассистов.