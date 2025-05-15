Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Неутешительные новости". Постекоглу высказался о травме хавбека Тоттенхэма
Постекоглу высказался о Деяне Кулусевски
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника Деяна Кулусевски.
"Неутешительные новости. Сначала мы думали, что повреждение не очень серьезное. Казалось, что все достаточно хорошо, но на следующий день ситуация значительно ухудшилась.
Он перенес операцию, и она выбьет его из игры на несколько месяцев. Посмотрим, вернется ли он к следующему сезону. Честно говоря, у меня есть только базовая информация по восстановлению. Это выбьет его из игры на некоторое время".
Напомним, что Кулусевски получил травму правой коленной чашечки в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".
Популярное сейчас
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Серия пенальти в Украинском Классическом, сенсация Болоньи и серебро Зубкова. Главные новости за 14 мая
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы