  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Неутешительные новости". Постекоглу высказался о травме хавбека Тоттенхэма

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Неутешительные новости". Постекоглу высказался о травме хавбека Тоттенхэма

Англия

Постекоглу высказался о Деяне Кулусевски

"Неутешительные новости". Постекоглу высказался о травме хавбека Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника Деяна Кулусевски.

"Неутешительные новости. Сначала мы думали, что повреждение не очень серьезное. Казалось, что все достаточно хорошо, но на следующий день ситуация значительно ухудшилась.

Он перенес операцию, и она выбьет его из игры на несколько месяцев. Посмотрим, вернется ли он к следующему сезону. Честно говоря, у меня есть только базовая информация по восстановлению. Это выбьет его из игры на некоторое время".

Напомним, что Кулусевски получил травму правой коленной чашечки в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Читайте такжеТри ключевых игрока Тоттенхэма пропустят финал Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Капитан Лестера рассказал, против какой команды он проведёт свой последний матч в клубе
yellow-arrow
"Этого бы не случилось, если бы арбитр поднял флажок". Одноклубник Авонийи рассказал о ситуации с нападающим
yellow-arrow
"Если бы нам кто-то сказал это до начала сезона..." Тренер Челси доволен турнирным положением команды
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Деян Кулусевски
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости