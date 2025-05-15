"Неутешительные новости". Постекоглу высказался о травме хавбека Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника Деяна Кулусевски.

"Неутешительные новости. Сначала мы думали, что повреждение не очень серьезное. Казалось, что все достаточно хорошо, но на следующий день ситуация значительно ухудшилась.

Он перенес операцию, и она выбьет его из игры на несколько месяцев. Посмотрим, вернется ли он к следующему сезону. Честно говоря, у меня есть только базовая информация по восстановлению. Это выбьет его из игры на некоторое время".