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"Если бы нам кто-то сказал это до начала сезона..." Тренер Челси доволен турнирным положением команды

Англия

Наставник "синих" высказался о главной задаче клуба в этом сезоне

"Если бы нам кто-то сказал это до начала сезона..." Тренер Челси доволен турнирным положением команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Марески высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов.

"Мне нравится, что мы чувствовали давление с начала сезона. Я понимал, что эта работа не будет идеальной, однако мы чувствовали себя иногда очень счастливыми. Если бы перед началом сезона нам кто-то сказал, что мы будем находиться на расстоянии двух выигранных матчей от попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, мы были бы очень рады. Сейчас мы должны вернуть клуб на вершину. Мы думаем над тем, чтобы как можно лучше завершить этот сезон".

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Сейчас "Челси" находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 63 очками после 36-го тура. Следующий матч команда Энцо Марески сыграет дома против "Манчестер Юнайтед", который идет на 16-м месте с 39 баллами.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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