"Если бы нам кто-то сказал это до начала сезона..." Тренер Челси доволен турнирным положением команды

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Марески высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов.

"Мне нравится, что мы чувствовали давление с начала сезона. Я понимал, что эта работа не будет идеальной, однако мы чувствовали себя иногда очень счастливыми. Если бы перед началом сезона нам кто-то сказал, что мы будем находиться на расстоянии двух выигранных матчей от попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, мы были бы очень рады. Сейчас мы должны вернуть клуб на вершину. Мы думаем над тем, чтобы как можно лучше завершить этот сезон".